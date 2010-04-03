Економіст: за тиждень гривня подешевшала на 0,2%
11:57, 03 квітня 2010Фінанси
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Ринок продовжив іти у фарватері НБУ
За минулий тиждень гривня подешевшала до долара на 0,2%, причому вся девальвація відбулася за один день - понеділок, 29 березня.
Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.
За його словами, «у п`ятницю, 2 квітня, український валютний ринок продовжив іти у фарватері Національного банку України». Курс інтервенції НБУ залишився незмінним на рівні 7,924 грн./дол., і гравці ринку продовжували тримати свої котирування біля цієї позначки, підкреслив О.БЛІНОВ.
Як зазначив економіст, міжбанківський валютний ринок у п`ятницю закрився котируваннями 7,9225-7,9240 грн./дол. Курс гривні до долара в цей день практично не змінився, додав він.
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