Три європейські країни домовляються про єдиний банківський податок

Велика Британія, Франція та Німеччина досягли попередньої угоди про запровадження спільного банківського податку для країн G20, який допоможе запобігти новій фінансовій кризі.

Про це заявив британський прем`єр Гордон Браун, повідомляє агентство УНІАН.

"Ми досягли угоди про основні принципи (податку). Відносини між суспільством і банками повинні змінитися", - сказав він.

За словами політика, він сподівається, що і США підтримають майбутній документ.

Браун заявив, що країни G20 навряд чи ухвалять рішення про новий податок під час саміту в липні, але сподівається, що до листопадового саміту, який пройде в Сеулі, документ все ж таки буде прийнятий.

Британський прем`єр відмовився розповісти про зміст документа.

Водночас серед прикладів він назвав щорічний податок на банки в 1,2 млрд. євро в Німеччині, а також збори в 10 млрд. доларів, які планує запровадити уряд США.