Міжбанку відкрився на рівні 7,9140/7,9250 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9140/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг, ціни на російську валюту знизилися – 0,2704/09, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,6195/10,6375. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3417/19 (п`ятниця - 1,3559/61).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9240.