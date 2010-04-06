Міжбанку відкрився на рівні 7,9140/7,9250 грн./дол.
11:00, 06 квітня 2010Фінанси
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Євро подешевшало
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9140/7,9250 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг, ціни на російську валюту знизилися – 0,2704/09, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,6195/10,6375. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3417/19 (п`ятниця - 1,3559/61).
У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9240.
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