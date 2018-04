Прибуток мінфіну США від допомоги банкам склав 10 млрд. дол.

Уряд США одержав прибуток від програми допомоги банкам у розмірі 10 млрд. дол.. США за рахунок повернення виплат, пише The Financial Times з посиланням на дослідження SNL Financial.

Згідно з дослідженням, безпрецедентна програма допомоги фінансовим структурам під час кризи може обернутися прибутком для платників податків.

Велику роль в цьому зіграли Goldman Sachs і American Express. Банк Godman Sachs повернув 20% понад виплачені кошти, а American Express — 23%. Найближчим часом додатковий прибуток може принести продаж 27% акцій Citigroup, якими володіє Мінфін, повідомляє Газета.Ru.