Міжбанк: на 12.00 звузився спред

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9140/7,9250, на 12:00 звузився спред – 7,9150/7,9230 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2704/0,2709, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2705/0,2708. У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 29,2670 (+0,0750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3417/1,3419, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6195/10,6375, а на 12.00 ціни пішли вниз – 10,6145/10,6290.