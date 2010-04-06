Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) виступає за обмеження руху готівки для боротьби з виплатою зарплат «у конвертах».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник директора департаменту оподаткування фізичних осіб ДПАУ Сергій ЛАТИНІН.

«Для того, щоб зменшити кількість виплат (зарплат «у конвертах» – УНІАН), необхідно законодавчо обмежити рух наявних коштів, залишивши обіг наявних коштів для виплати зарплати і на відрядження», – сказав С.ЛАТИНІН.

Також він повідомив, що ДПАУ пропонує запровадити середню індикативну заробітну плату.

За інформацією ЛАТИТІНА, з початку року підрозділи ДПАУ провели перевірки понад 4-х тисяч суб`єктів господарської діяльності, за підсумками яких до держбюджету додатково нараховано податкових платежів і штрафних санкцій, пов`язаних з виплатою зарплати «в конвертах», на суму понад 600 млн. грн.

У свою чергу, заступник начальника оперативного управління Головного управління податкової міліції ДПАУ Вадим ДАВИДЮК повідомив, що в березні 2010 року підрозділи податкової міліції провели 1,4 тис. перевірок, за підсумками яких виявлено понад 600 порушень, пов`язаних з виплатою «чорної» зарплати, порушено понад 20 кримінальних справ проти посадовців і суб`єктів госпдіяльності за статтею «ухилення від сплати податків».

Що стосується обсягів заробітної плати, яка сьогодні знаходиться в тіні, то, за даними С.ЛАТИНІНА, вони становлять від 10% до 40% загального фонду заробітної плати.

При цьому президент Союзу податкових консультантів Леонід РУБАНЕНКО називає цифру 60% і зазначає, що за останні кілька років кількість підприємців, які виплачують зарплату своїм працівникам «у конвертах», значно збільшилася.

На думку Л.РУБАНЕНКА, щоб знизити масштаби тінізації зарплати, необхідно провести законодавчі зміни, зокрема розглянути можливість зниження податкового навантаження на бізнес, оскільки «немає жодного роботодавця, який би одержував задоволення, беручи на себе кримінальну відповідальність, виплачуючи зарплату «в конвертах».

Л.РУБАНЕНКО вважає, що влада зможе добитися якихось позитивних змін у вирішенні проблеми зарплат «у конвертах», якщо замість того, щоб намагатися примусити бізнес робити тільки так, як вигідно державі, постарається знайти варіант, який би влаштовував обидві сторони.