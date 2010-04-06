Експерт: кредитна політика банків залишається вкрай стриманою

Кредитна політика більшості банків залишається вкрай стриманою, тому що в ситуації економічної нестабільності кредитування фізичних осіб залишається високоризиковою операцією.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Та попри це, підкреслила вона, банки поступово повертаються до кредитування, тому що портфелі необхідно поповнювати якісними кредитами. За іпотечними кредитами середня процентна ставка на даний момент знизилася на 0,06 пункту, і тепер такі позики пропонують за ставками 23,59-29,4% річних. Інші умови іпотечного кредитування не змінилися: кредитують в основному на 1-5 років, з авансовим внеском не менше 30% від вартості нерухомості.

Н.СИНЯВСЬКА також повідомила, що на автомобілі банки зараз пропонують кредити на термін 1-3 роки, рідше зустрічаються пропозиції кредитування на термін до 5-7 років, під процентну ставку від 22,28% -33,5% річних, із авансовим внеском не менше 30% від вартості автомобіля. Умови за кредитами на споживчі цілі наступні: валюта - гривня, сума кредиту до 10 000 грн., термін - до 1 року, реальна процентна ставка з урахуванням усіх комісій становить від 53,36% до 78% річних.