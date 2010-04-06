Мінфін завтра представить ЗМІ проект держбюджету на 2010 рік

У середу, 7 квітня, Міністерство фінансів України публічно представить представникам ЗМІ проект державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінфіну, представлення відбудеться о 14:00 в прес-центрі міністерства (вул. Межигірська, 11, вхід з боку метро Контрактова площа).

У заході візьмуть участь міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО і його заступники.

Акредитацію журналістів проводять за телефонами: 253-28-23; 206-58-98; 253-30-32.