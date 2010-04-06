Ціни на золото знизились

Співвідношення ціни золота до цін платини і паладію впало до найнижчого рівня з часу оголошення холдингом Lehman Brothers Holdings про своє банкрутство у 2008 році, повідомляє k2kapital.

Аналітики розцінюють цей факт як знак того, що пожвавлення світової економіки набирає оберти.

Унція золота учора увечері коштувала усього лише 0,6619 унцій платини - це мінімум за останні 19 місяців. Середнє співвідношення вартості металів минулого року дорівнювало 0,8094. У грудні 2008 р. ціни золота і платини порівнялися уперше з 1996 р.

Учора ввечері за унцію золота можна було купити 2,236 унції паладію - це найнижчий рівень з липня 2008 р.. Пікове значення в 5,01 унцій було досягнуте в лютому 2009 р.

"Хороші економічні очікування зазвичай призводять до зростання попиту на каталітичні нейтралізатори автомобілів, де в основному і використовуються платина і паладій, тому зростання вартості цих металів є позитивним сигналом, - говорить Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), керуючий директор Commodity Broking Services Pty. - Ми зараз спостерігаємо феноменальні рухи на ринку".

Ціна платини виросла на 16% цього року, а паладію на 23% порівняно з 2,8-процентним зростанням золота на тлі збільшення інвестицій і зростання фізичного попиту.