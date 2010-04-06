Міжбанк: долар топчеться на місці

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9140/7,9250 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9150/7,9230 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9215/7,9245 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,924 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2704/0,2709 грн./рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2705/0,2708 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2705/0,2707 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 29,32 рублів за долар (+0,1280).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3400/1,3495 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6195/10,6375 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,6145/10,6290 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH склали 10,6200/10,6280 грн./євро.