ФДМУ повторно виставив на продаж Макіївський меткомбінат

Фонд державного майна України (ФДМ) повторно оголосив конкурс з продажу 60,857% державного пакету акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

При цьому ФДМ понизив початкову вартість пакету акцій на 40% - до 340 млн. грн.

Згідно з фіксованими умовами конкурсу, інвестор, зокрема, повинен погасити протерміновану заборгованість товариства перед державою за кредитами, наданими під гарантії Кабміну, які складають в цілому 136 млн. 70,8 тис. євро, протермінована заборгованість товариства за кредитами, наданими "Промінвестбанком" у розмірі 1 млн. 174,2 тис. грн., а також заборгованість за бюджетним кредитом у розмірі 3 млн. 481 тис. грн.

Покупець держпакету акцій меткомбінату також повинен дотримувати положення плану санації, затвердженого рішенням держсуду Києва від 9 вересня 2004 року.

Згідно з повідомленням, конкурс відбудеться через 75 днів після дня його оголошення (31 березня 2010 року).

Довідка УНІАН. Основні засоби ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" були передані для формування статутного капіталу ЗАТ "Макіївський металургійний завод" (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ "Макіївсталь".

75,177% акцій ЗАТ "Макіївський металургійний завод" належать ЗАТ "Макіївсталь", 24,823% - ВАТ "Макіївський меткомбинат".

24,99% акцій ЗАТ "Макіївсталь" належить ТОВ "Металург" - дочірній структурі ВАТ "Макіївський меткомбинат", по 24,99% - компаніям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британські Віргінські острови) та Lafsol Holdings LLC (США). Компанії Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. і Lafsol Holdings LLC (США) афільовані з ТОВ "Смарт-груп" (Дніпропетровськ).

Після об'єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ "Смарт-холдинг" і ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" ММЗ увійшов до Дивізіону сталі та прокату групи "Метінвест".