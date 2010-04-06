Кредитні спілки у 2009 році скоротили обсяг вкладів на 25%

Обсяг вкладів (внесків) членів кредитних спілок (КС) на депозитних рахунках за 2009 рік скоротився на 25% і становив 2,959 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, розміщеному на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, сума кредитів, виданих членам КС, у 2009 році скоротилася на 30% – до 3,909 млрд. грн.

Загальні активи КС за підсумками минулого року скоротилися на 30,5% – до 4,218 млрд. грн.

У січні-лютому 2010 року кількість зареєстрованих КС скоротилася з 755 до 734 (на кінець 2008 року – 829).