Кредитні спілки у 2009 році скоротили обсяг вкладів на 25%
18:31, 06 квітня 2010Фінанси
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Обсяг кредитів – на 30%
Обсяг вкладів (внесків) членів кредитних спілок (КС) на депозитних рахунках за 2009 рік скоротився на 25% і становив 2,959 млрд. грн.
Про це йдеться у повідомленні Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, розміщеному на сайті відомства.
Згідно з повідомленням, сума кредитів, виданих членам КС, у 2009 році скоротилася на 30% – до 3,909 млрд. грн.
Загальні активи КС за підсумками минулого року скоротилися на 30,5% – до 4,218 млрд. грн.
У січні-лютому 2010 року кількість зареєстрованих КС скоротилася з 755 до 734 (на кінець 2008 року – 829).
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