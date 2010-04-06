Економіст: валютний ринок почав тиждень без сюрпризів

Український валютний ринок почав новий тиждень без будь-яких сюрпризів.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, ринок у вівторок, 6 квітня, продовжив триматися курсу Національного банку України. Курс інтервенції НБУ в цей день залишився незмінним - на рівні 7,924 грн./дол., а гравці ринку дотримувалися даного орієнтиру, наголосив економіст.

Як зазначив О.БЛІНОВ, міжбанківський валютний ринок у вівторок закрився котируваннями 7,9215-7,9245 грн./дол., тобто курс гривні до долара не змінився. За підрахунками економіста, з початку 2010 року українська валюта зміцнилася до американської на 0,9%.