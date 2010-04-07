Держбюджет-2010 відклали

Міністерство фінансів України перенесло час публічного представлення проекту Державного бюджету- 2010. Про це повідомляють на сайті міністерства.

"У зв'язку з перенесенням розгляду проекту бюджету- 2010 в Кабінеті міністрів України, публічне представлення бюджету відбудеться пізніше. Про час і місце публічного представлення бюджету буде повідомлене окремо", - повідомляють на сайті.

Як уточнили в прес-службі міністерства, час представлення доки не відомий проте "швидше за все, не сьогодні".

Кабмін переніс

Кабінет міністрів України сьогодні переніс розгляд проекту бюджету на 2010 рік на одне з наступних засідань.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

При цьому він не зміг уточнити причини перенесення термінів розгляду цього питання.

У той же час, у відкоригованому на ранок 7 квітня порядку денному засідання уряду питання про розгляд проекту бюджету відсутнє.

Раніше очікували, що це питання розглянуть на засіданні Кабміну 7 квітня, і його внесли до попереднього порядку денного.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді обіцяли схвалити проект бюджету до 11 квітня з тим, щоб передати його на розгляд у Верховну Раду вже до 14 квітня.

Раніше голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловив надію, що проект закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" буде прийнятий 29-30 квітня.

В. ЛИТВИН зазначив, що на Погоджувальній раді лідерів фракцій йшлося про те, щоб орієнтовно 14 квітня Кабмін представив проект бюджету у Верховній Раді України. Спікер додав, що треба зробити усе для того, щоб "29 - 30 квітня ми вийшли на ухвалення остаточного рішення".