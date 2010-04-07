НБУ ослабив курс інтервенцій з викупу валюти на міжбанку

Національний банк України сьогодні ослабив курс своїх інтервенцій з викупу валюти на міжбанківському ринку з 7,924 до 7,95 грн. за 1 долар США.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку № 38-012/2101, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, упродовж декількох попередніх сесій на міжбанківському валютному ринку Нацбанк зміцнював курс інтервенцій. Протягом минулого тижня НБУ викупляв валюту по 7,925-7,924 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9110/7,9230 грн./дол., ціни на російську валюту склали 0,2700/0,2705 грн./рубель, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,5850/10,6040 грн./євро.