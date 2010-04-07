Премії українських страховиків зменшилися на 20,8%

Чисті страхові премії (валові премії без урахування премій з внутрішнього перестрахування) українських страховиків у 2009 році проти показника 2008 року зменшилися на 20,8% - до 12 млрд. 658 млн. грн. (проти 15 млрд. 981,8 млн. грн. у 2008 році).

Про це повідомляють на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг).

Повідомляють, що сума валових страхових премій українських страховиків за підсумками 2009 року склала 20 млрд. 442,1 млн. грн. (на 14,9% менше від показника 2008 року).

За даними Держфінпослуг, за підсумками минулого року сума страхових премій за ризиковими видами страхування склала 19 млрд. 614,7 млн. грн. (96% загальної суми валових страхових премій), а за страхуванням життя - 827,3 млн. грн. (4%).

Також інформують, що із загального обсягу валових страхових платежів 29% (5 млрд. 949 млн. грн.) страховики отримали від фізичних осіб, 42% (8 млрд. 646,5 млн. грн.) від юридичних, інші 29% (5 млрд. 846,5 млн. грн.) - від перестрахувальників.

За підсумками 2009 року українські страховики направили в перестраховку 8 млрд. 888,4 млн. грн. (у 2008 році - 9 млрд. 064,6 млн. грн.), з них: перестрахувальникам-нерезидентам - 1 млрд. 104,3 млн. грн. (у 2008 році - 1 млрд. 037,8 млн. грн.) перестрахувальникам-резидентам - 7 млрд. 784,1 млн. грн. (у 2008 році - 8 млрд. 026,8 млн. грн.).

Загальна сума страхових виплат, компенсованих перестрахувальниками за підсумками 2009 року, склала - 697,9 млн. грн. (у 2008 році - 925,5 млн. грн.), у тому числі: перестрахувальниками-нерезидентами - 287,1 млн. грн. (у 2008 році - 421,9 млн. грн.), перестрахувальниками-резидентами - 680,8 млн. грн. (у 2008 році - 504,7 млн. грн.).

За даними Держфінпослуг, на 1 січня 2010 року в Україні зареєстровано 469 страхових компаній, у тому числі 397 – ризикових страхувальники та 72 компанії зі страхування життя.