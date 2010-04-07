Надходження до загального фонду Держбюджету склали 39 млрд. грн.

Надходження до загального фонду Держбюджету України за I квартал 2010 року (за оперативними даними) становили 39,047 млрд. грн., або 85,5% від плану. Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

Державна податкова адміністрація України, при встановленому плані на січень-березень ц.р. в сумі 27,149,4 млрд. грн. (без урахування відшкодування ПДВ), мобілізувала до загального фонду 22,366 млрд. грн., що становить 82,4% планових показників.

Державною митною службою України, при плані 20,221,1 млрд. грн., забезпечено надходження в сумі 17,077 млрд. грн., або 84,5%.

За даними Держказначейства, офіційних трансфертів, які передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і Київського міського бюджету до Державного бюджету, при плані на січень-березень ц.р. 2,157 млрд. грн., зараховано до загального фонду 1,589 млрд. грн., або 73,7%.

Надходжень, які контролюються іншими органами, при планових показниках 550,4 млн. грн., зараховано до загального фонду Держбюджету 918,9 млн. грн.

До спеціального фонду Держбюджету, станом на 1 квітня 2010 р., без урахування власних надходжень і субвенцій з місцевих бюджетів зараховано 8,635 млрд. грн. при планових показниках 8,858 млрд. грн., що становить 97,5%.

Нагадаємо, що на сьогодні бюджет України на 2010 рік ще не ухвалено. Бюджетний процес регулюється Тимчасовим щомісячним розписом.