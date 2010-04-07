Міжбанк закрився на рівні 7,8950/7,9050 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9110/7,9230 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9085/7,9160 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,8950/7,9050 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:00 Національний банк України оголосив про продаж долара за курсом 7,95 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2700/0,2705 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2699/0,2702 грн./рубль. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 29,34 рублів за долар (+0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3375/1,3377 дол./євро, а до 15:00 впали до 1,3342/1,3344 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5850/10,6040 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,5820/10,5960 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму – 10,5315/10,5490 грн./євро.