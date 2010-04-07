Міжнародні валютні резерви НБУ збільшилися до 25,147 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні ц.р. збільшилися на 4,1% - до 25 млрд. 147,27 млн. дол. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За інформацією НБУ, резерви в іноземній валюті, станом на кінець березня, становили 24,173 млрд. дол., резервна позиція в Міжнародному валютному фонді - 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення - 5,14 млн. дол., золото - 968,75 млн. дол.

За підсумками I кварталу 2010 року міжнародні валові резерви НБУ зменшилися на 5,1%, або на 1,358 млрд. дол.

Як повідомлялося, керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ 1 квітня ц.р. заявив, що в березні збільшення валютних резервів відбувалося не за рахунок запозичених коштів, а за рахунок продажу валюти населенням, нерезидентами і експортерами.

Валові міжнародні резерви Національного банку України в лютому 2010 року зменшилися на 4,49% – до 24 млрд. 148,1 млн. дол.