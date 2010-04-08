Єврокомісія: ЗВТ може негативно вплинути на економіку України
На першому етапі впровадження
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС на першому етапі впровадження може мати негативний вплив на економіку України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це 7 квітня заявив заступник генерального директора Генерального директорату “Європейська політика сусідства” Єврокомісії Хьюг МІНГАРЕЛЛІ, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
“З самого початку іде період адаптації, протягом якого значна кількість секторів страждають, і, коли я кажу сектори, це, насправді не сектори, а чоловіки та жінки, які працюють на підприємствах, що користувалися певним захистом, і які внаслідок відкриття міжнародній конкуренції можуть залишитися без роботи”, - сказав він.
За словами представника Єврокомісії, перша фаза адаптації економіки може бути досить болючою.
Разом із тим він підкреслив, що в середньо- та довгостроковій перспективі таке відкриття ринків повинно мати позитивний результат.
“У середньо- і довгостроковій перспективі, якщо відкриття ринку супроводжуватиметься структурними реформами, які ми передбачаємо, зрозуміло, що економіка України повинна виграти, і, що нас цікавить найбільше, - рівень життя цього народу повинен покращитися”, - сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ.
Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.