Курс долара у банках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають - по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 7 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,3% порівняно з 7 квітня і сьогодні складає 10,46/10,60 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,52 грн./євро, з продажу - в межах 10,56-10,72 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 7 квітня майже не змінився і на сьогодні складає 0,2633/0,2706 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2660 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2690-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,89 грн./дол., продажу - 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,92-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи знизився відучора і сьогодні складає 10,49/10,58 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,52 грн./євро, з продажу - в межах 10,56-10,65 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 6 квітня майже не змінився - 0,2642/0,2709 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2685 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2695-0,2760 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,90/7,925 грн., євро - 10,50/10,65 грн., рубль - 0,2650/0,2730 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,86/7,92 грн., євро - 10,38/10,64 грн., рубль - 0,2600/0,2700 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,865/7,92 грн., євро - 10,45/10,62 грн., рубль - 0,2640/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 8 квітня, такий: гривні до долара США - 7,9242, до євро - 10,570883, до російського рубля - 0,27051.