Міжбанк: торги по долару відкрились котируваннями 7,90/7,92 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9030/7,9250 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,2684/0,2692 грн./рубель, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,5155/10,5475 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3303/1,3305 дол./євро. (середа, 7 квітня, - 1,3375/1,3377 дол./євро).

У середу, 7 квітня, Національний банк України вийшов на ринок інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9240/7,9500 грн./дол.