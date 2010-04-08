Базова інфляція в Україні від початку року склала 2,5%

Базова інфляція в Україні в березні 2010 року проти лютого склала 0,9%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) - 2,5%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому в Держкомстаті наголосили, що в березні 2009 року проти лютого 2009 року базова інфляція складала 1,8%, у січні-лютому 2009 року - 7,5%, в цілому за 2009 рік (до грудня 2008 року) - 14,9%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2010 року склала 0,9%, з березнем 2009 року - 11%. З початку поточного року інфляція склала 4,7%.