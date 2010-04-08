Інфляція у березні викликана ростом цін на продукти та сигарети

Інфляція 0,9% в березні поточного року порівняно з лютим викликана переважно сезонним зростанням цін на продукти харчування (1,3%) і тютюнові вироби (5,4%).

Про це йдеться у коментарі міністра економіки України Василя ЦУШКА, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Найбільше подорожчали яйця (на 8,1%), фрукти (на 7,1%), овочі (на 2,1%) і сири (на 2,4%).

У результаті стійкої тенденції підвищення цін на нафту у світі також спостерігалося незначне зростання цін на паливно-мастильні матеріали (на 1,1%).

Також у березні поточного року спостерігалася зниження ціни на цукор - на 3,9%, м'ясо і м'ясопродукти - на 0,1%.

В. ЦУШКО наголосив, що зниження ціни на внутрішньому ринку на цукор сталося за рахунок зниження ціни на цей продукт на світовому ринку, а зниження попиту на товари м'ясної групи, і, відповідно, здешевлення товару пояснюється передвеликоднім постом.

Також, за словами В. ЦУШКА, зниження темпів інфляції у березні порівняно з січнем і лютим - 1,8% і 1,9% відповідно – сталося, зокрема, через відновлення зростання заощаджень населення в банківській системі, продовження згортання споживчого кредитування і незначної ревальвації обмінного курсу гривні до долара США.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у березні порівняно з лютим 2010 року склала 0,9%, з березнем 2009 року - 11%. З початку року інфляція склала 4,7%.