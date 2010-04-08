Банк Росії: офіційний курс євро з 9 квітня 39,15 рублів за євро

Центральний банк РФ встановив з 9 квітня 2010 року офіційний курс євро у розмірі 39,1524 рублів за один євро, повідомили в департаменті зовнішніх і громадських зв'язків ЦБ РФ, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Порівняно з попереднім показником він знизився на 3,42 коп.

Офіційний курс долара з 9 квітня Банк РФ встановив у розмірі 29,4003 рублів за один долар. Порівняно з попереднім показником він підвищився на 10,63 коп.

Вартість бівалютного кошика на 13.00 мск склала 33,82 рубля, що на 9 копійок вище від рівня попереднього закриття.