Китай близький до конвертації юаня

Як повідомляє газета The New York Times, Китай оголосив, що незабаром може здійснити конвертацію своєї валюти, повідомляє Газета.Ru.

Китайський центральний банк аргументував уряду, що конвертація допоможе валюті стати як сильнішою, так і гнучкішою.

Противники операції у свою чергу заявили, що Китай занадто залежний від долара, а значить гнучка валюта зробить економіку країни легше керованою для США.