Казна збільшилася у 4,1 раза

Уряд заявляє про збільшення у березні в 4,1 раза залишків на єдиному казначейському рахунку (ЄКР).

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і масових комунікацій Кабміну.

"За даними Державного казначейства, на момент, коли було обрано новий уряд, залишки на єдиному казначейському рахунку складали всього 0,882 млрд. грн. На 1 квітня залишки на єдиному казначейському рахунку збільшилися до 5,412 млрд. грн.", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті також наголосили, що Держказначейство відновило публікацію даних про залишки на ЄКР, яка була перервана на початку 2009 року попереднім урядом. Згідно з вказаними даними, залишки на єдиному казначейському рахунку на початок 2010 року складали 1,055 млрд. грн., що в 7,3 раза менше від показника на початок 2009 року.