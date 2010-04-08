Міжбанк закрився на рівні 7,9202/7,9242 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9030/7,9250 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9085/7,9220 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9202/7,9242 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9240 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2684/0,2692 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2684/0,2689 грн./рубль. На час закриття ціни зросли до 0,2689/0,2691 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 29,4372 рублів за долар (+0,0972).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3285/1,3345 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5155/10,5475 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,5110/10,5325 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні відкотилися до рівня 10,5310/10,5405 грн./євро.