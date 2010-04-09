Євро у світі дешевшає до долара

Євро дешевшає до долара на звістках про зростання обороту роздрібних мереж у США у березні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Євро о 7:30 за Києвом коштував 1,3346 долара порівняно з 1,3375 долара на закритті ринку в четвер.

Американські роздрібні мережі зафіксували в березні 2010 року рекордне за останні 10 років зростання обігу, яке склало 9,1%.

У той же час фактором, що підтримує євро, стала заява глави Європейського центрального банку Жан-Клода Тріше щодо ситуації в Греції.

За підсумками засідання ЄЦБ у четвер Тріше заявив, що питання про дефолт Греції не ставиться.

"Греція повинна реалізувати оголошену програму скорочення дефіциту бюджету, і у нас немає причин говорити про те, що країна не зможе впоратися зі зменшенням дефіциту до 8,7% ВВП з 12,7% ВВП 2009 року", - сказав він.

Дефіцит бюджету Греції в першому кварталі 2010 року знизився на 40% до 4,3 млрд. євро, свідчать дані міністерства фінансів країни.

Єна подешевшала до 124,86 єни за євро з 124,75 єни за євро ввечері 8 квітня 2010 року.

Курс японської нацвалюти впав і щодо долара - до 93,554 єни за долар проти 93,38 єни за долар напередодні.

Єна дешевшає щодо всіх 16 основних світових валют.

"Економіка по всьому світу демонструє ознаки сильного відновлення", - вважає аналітик Tokai Tokyo Securities Йон Ніхей.