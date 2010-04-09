Мінекономіки і СБ перевірятимуть виконання спільних проектів

Міністерство економіки України і Світовий банк (СБ) домовилися про створення міжвідомчої робочої групи з питань моніторингу підготовки і реалізації інфраструктурних проектів, які реалізуються в Україні за участю СБ з метою оперативного розв’язання робочих питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки, відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі міністра економіки Василя ЦУШКА з главою представництва Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартіном РАЙЗЕРОМ.

Під час бесіди В.ЦУШКО наголосив, що співпраця з Світовим банком сприяє подоланню негативних наслідків кризи, оздоровленню фінансового сектора, а також розвитку інфраструктури.

«Ми цінуємо партнерські і конструктивні відносини, які склалися між Мінекономіки і Банком, які дозволяють визначати стратегічні пріоритети і завдання співпраці, проводити оперативний моніторинг стану підготовки і реалізації проектів, спільні перегляди портфелів і визначати плани спільних дій», - відзначив В.ЦУШКО.

В.ЦУШКО і М.РАЙЗЕР також обговорили стан підготовки системних та інвестиційних проектів, зокрема, другої програмної позики на реабілітацію фінансового сектора, четвертої позики на політику розвитку, проекту з енергоефективності.