Міжбанк: торги по долару відкрилися зростанням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань - 7,9180/7,9260 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися - 0,2704/0,2707 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,6075/10,6210 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3405/1,3407 дол./євро (четвер, 8 квітня, - 1,3303/1,3305 дол./євро).

У четвер, 8 квітня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9240 грн./дол.