Курс долара у банках надалі незмінний

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають - по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 8 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи підвищився порівняно з 8 квітня, і сьогодні складає 10,48/10,60 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,41-10,56 грн./євро, з продажу - в межах 10,57-10,73 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 8 квітня трохи знизився і на сьогодні складає 0,2629 грн./рубль, продажу - знизився на 0,4% - до 0,2696 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2550-0,2675 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,89 грн./дол., продажу - 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,2% відучора і сьогодні складає 10,51/10,59 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,44-10,57 грн./євро, з продажу - в межах 10,57-10,61 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 8 квітня знизився на 0,2% - до 0,2629/0,2701 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2550-0,2675 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,89/7,92 грн., євро - 10,50/10,65 грн., рубль - 0,2650/0,2730 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,86/7,92 грн., євро - 10,35/10,60 грн., рубль - 0,2600/0,2700 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,862/7,92 грн., євро - 10,47/10,62 грн., рубль - 0,2650/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 квітня, такий: гривні до долара США - 7,9263, до євро - 10,538808, до російського рубля - 0,2696.