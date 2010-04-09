ВВП Росії у 2010 році зросте на 7%

Експерти найбільшого банку США Bank of New York прогнозують для російської економіки цього року "найпотужніший стрибок у світі", повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

У доповіді, поширеній у четвер главою підрозділу країн з перехідною економікою банку Девідом Хонером, стверджується, що російський ВВП виросте у 2010 році на 7%, а не на 5 %, як прогнозував банк раніше.

Минулого року російський ВВП скоротився на 7,9 %.

"Росія веде з великим відривом", - стверджує Д. Хонер, зазначаючи при цьому, що передкризового піку російська економіка досягне не раніше першого кварталу 2011 р.

Головними рушійними силами виведення економіки РФ з найглибшого за останні 20 років спаду автор доповіді називає різке збільшення попиту на сировину і зусилля компаній з відновлення своїх товарних запасів. За його даними, з урахуванням сезонних коливань ВВП РФ в 1-му кварталі 2010 року виріс на 6,5 % порівняно з трьома попередніми місяцями.

За прогнозами Bank of America, у другому півріччі може прискоритися зростання банківських кредитів, яке може скласти майже 30 % порівняно з аналогічним періодом минулого року. У лютому обсяг роздрібної торгівлі виріс на 1,3 % в річному розрахунку, і це зростання спостерігається другий місяць поспіль, а рівень безробіття уперше за 4 місяці знизився, склавши в лютому 8,6 %.

На першому етапі відновленням економіки вестиме експорт і лише в другій половині року, на хвилі безробіття, що знижується, інфляції і зростання заробітної плати споживча активність виросте відчутніше. Найбільший же стрибок станеться в результаті поповнення товарних запасів.

Bank of America нагадує, що з кінця 2008 року ціна сирої нафти марки Urals, яка є головною статтею російського експорту, виросла на понад 97 %. За його підрахунками, 30-процентне зростання ціни на нафту збільшує ВВП на 3 пункти після одного року і на 6 проц в сукупності через 6 років.

Д. Хонер передбачає зниження темпів інфляції до 5 % до середини року і до 6 % в перерахунку на рік. На його думку, Центробанк скористається зниженням темпів інфляції і вже цього року понизить ставку рефінансування до 6,5%.