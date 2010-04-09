ВВП України збільшиться в I кварталі на 5%

Національний банк України (НБУ) оцінює зростання ВВП України в I кварталі на рівні 5%. Про це заявив виконавчий директор Нацбанку Ігор ШУМИЛО в ході форуму, що відбувся в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми бачимо зростання (ВВП – УНІАН) в 1-му кварталі, і зараз ми його оцінюємо на рівні 5% в річному вимірі (до 1-го кварталу минулого року), і зростання на такому ж рівні 1-го кварталу до 4-го кварталу минулого року».

Крім того, він підтвердив прогноз Нацбанку відносно зростання ВВП України за підсумками 2010 року на рівні 3-4%.

За словаими І.ШУМИЛО, в Україні з середини минулого року відбувається відновлення економічного росту. За оцінками НБУ, вже з другого кварталу 2009 року економічне зростання відбувається щокварталу на рівні 1,5% квартал до кварталу.

Як повідомляв УНІАН, уряд України прогнозує зростання ВВП в 2010 році на рівні 3,7%, при цьому номінальний ВВП прогнозується на рівні 1,083 трлн. грн., індекс споживчих цін (грудень до грудня) - 113,1%; індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня) – 114,4%.