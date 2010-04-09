На пільгах для сімейного бізнесу мінімізуватимуть податки

Ідея надавати пільги для сімейного бізнесу може перетворитися на спосіб мінімізувати податки. Таку думку висловила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА в інтерв`ю «Коментарям», коментуючи пропозицію глави Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО запровадити пільги для сімейного бізнесу.

«Сама ідея, в принципі, здорова. Проте, згідно із законодавством, у нашій країні немає такого виду бізнесу. Через це пільги для сімейного бізнесу можуть перетворитися на черговий спосіб мінімізувати податки», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, не варто поспішно приймати податкові ініціативи нової влади.

«Деякі податкові ініціативи уряду потрібно добре обдумати, перш ніж приймати. В першу чергу, це стосується ПДВ-облігацій: зрозуміло, що неповернення ПДВ катастрофічне, але й облігації для бізнесу не кращі», - вважає вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також порекомендувала новому уряду законодавчо оформити спрощену систему, перш ніж її розвивати: «В Україні вона працює згідно з указом Президента, якому вже більше 10 років, – його слід, безумовно, відновити».

«Я упевнена: міняти необхідно комплексно всю податкову систему. Про це говорить Президент, про це говорить Акімова (Ірина АКІМОВА - перший заступник розділу Адміністрації Президента, постійний представник Президента України в уряді), але Кабмін поки не озвучив своє бачення таких змін. Тоді як ухвалення бюджету на 2011 рік на новій податковій базі має бути пріоритетним завданням», - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.