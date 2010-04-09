«Західінкомбанк» збільшить СК на 100 мільйонів

ПАТ «Західінкомбанк» має намір збільшити статутний капітал на 100 млн. грн. – до 174 млн. 318,98 тис. грн.

Про це йдеться в офіційному повідомленні банку про проведення зборів акціонерів банку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, банк має намір провести закрите розміщення 14 285 715 шт. простих іменних акцій в бездокументарній формі, номінальною вартістю 7 грн. кожна.

Розміщення акцій додаткової емісії планується провести в два етапи: перший – з 14 червня по 8 серпня 2010 року, другий – з 9 по 12 серпня 2010 року.

За інформацією банку, питання збільшення статутного капіталу планується розглянути на зборах акціонерів, запланованих на 19 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2009 р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в ТОВ КБ «Західінкомбанк» (Луцьк) строком на один рік.

З 15 лютого 2010 року в ПАТ «Західінкомбанк» припинена тимчасова адміністрація.

Відновлені повноваження загальних зборів, наглядової ради і правління банку.

Довідка УНІАН. ПАТ «Західінкомбанк» засноване в 1993 році.

У 2009 році «Західінкомбанк» одержав чистий збиток в розмірі –119,275 млн. грн.

89,81% акцій фінустанови володіє Василь ГАВРІЛІШИН.