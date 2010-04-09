«УКРАВТО» спрямує весь прибуток за 2009 р. на розвиток

Акціонери ПАТ «Українська автомобільна корпорація» (Корпорація «УКРАВТО») вирішили направити весь одержаний в 2009 році прибуток у розмірі 5,254 млн. грн. на розвиток статутної діяльності товариства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Корпорації «УКРАВТО».

У повідомленні наголошується, що таке рішення акціонери компанії ухвалили на загальних зборах 6 квітня, які відбулися у м. Запоріжжя.

Крім того, акціонери затвердили річні результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік, звіт і висновки Ревізійної комісії.

Також акціонери ухвалили рішення про плани і основні напрями діяльності підприємства на 2010 рік.

Як повідомляв УНІАН, лідер автомобільного ринку України, найбільший виробник і дистриб`ютор автомобілів – корпорація «УКРАВТО» завершила 2009 рік з чистим прибутком 5,254 млн. грн., тоді як в 2008 році чистий збиток підприємства склав 116,819 млн. грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «УКРАВТО» – транснаціональна корпорація, лідер автомобільного ринку України; найбільший виробник і дистриб`ютор автомобілів, постачальник високоякісних послуг автосервісу; єдина компанія в Україні з повним циклом виробництва легкових автомобілів; експортер автомобілів в країни СНД і ближнього зарубіжжя.

Корпорація об`єднує масштабне автомобілебудівне виробництво в Україні і Польщі, найбільшу торгово-збутову мережу в Україні, Польщі, Росії, Казахстані.