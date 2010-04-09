Міжбанк закрився на рівні 7,9227/7,9243 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9180/7,9260 грн./дол. На 12:00 звузився спред - 7,9195/7,9250 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9227/7,9243 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Національний банк України оголосив про інтервенцію на валютному ринку по валютній парі USD/UAH 7,9240/7,9500 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2704/0,2707 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися - 0,2706/0,2708 грн./рубль. На момент закриття ціни знизилися до 0,2704/0,2705 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 29,24 рубля за долар (-0,1972).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3345/1,3415 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6075/10,6210 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6205/10,6320 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,6095/10,6160 грн./євро.