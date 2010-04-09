Азаров: Україна вже одержала 9 пропозицій з випуску ОВДП

Міністерство фінансів України активно одержує пропозиції провідних інвестиційних банків з випуску облігацій зовнішньої державної позики.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, цей факт відзначає прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ. На сьогоднішній день Україна вже одержала 9 пропозицій від лідерів ринку.

В уряді підкреслюють, що інвестори одностайно відзначають стабілізацію економічної ситуації в Україні й істотне поліпшення очікувань у зв`язку з приходом нового уряду і збалансованою, узгодженою політикою Президента України, парламентської коаліції і уряду.

«Банки звертають увагу на збільшення довіри до нашої держави, яка відображається в стрімкому поліпшенні спредів українських цінних паперів. Велику зацікавленість вийти на український ринок демонструють як європейські, так і американські, японські інвестори», - йдеться у повідомленні департаменту Секретаріату КМУ.

Н.АЗАРОВ переконаний, що Україна вже сьогодні може зосередитися на довгострокових інноваційно-інвестиційних проектах. «Україна, нарешті, прийшла до втілення структурних перетворень в економіці, отже, ми зацікавлені в довгострокових інвестиціях в масштабні, навіть амбітні проекти модернізації країни», - заявив Н.АЗАРОВ.