Азаров вирішив оголосити 2011 р. роком інновацій

Наступний, 2011 рік в Україні буде оголошено роком інновацій.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, таке рішення ухвалив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ за результатами зустрічі з президентом компанії «Майкрософт Інтернешнл» Жаном-Філіпом КУРТУА.

Таким чином, в 2011 році активно проводитиметься політика перебудови інформаційного суспільства, а також залучатимуться інвестиції у сферу ІТ і зв`язку.

Зокрема, уряд України і «Майкрософту Інтернешнл» домовилися про заснування нових інноваційних проектів у сфері освіти і про забезпечення доступності цифрових технологій.

Також «Майкрософт Інтернешнл» залучиться своїми пропозиціями до проекту побудови єдиної державної інформаційної системи «Електронна Україна», в створенні якої візьмуть участь провідні фахівці України.

«Я вражений потенціалом і великими можливостями України. Я упевнений, що вибраний урядом України шлях на перебудову інформаційного суспільства одержить значну підтримку в міжнародному співтоваристві», – відзначив Ж-Ф.КУРТУА.