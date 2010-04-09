В.о. гендиректора "Укрпошти" призначений Євген Заєць

Виконуючим обов`язки генерального директора «Укрпошти» призначений Євген ЗАЄЦЬ відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 6 квітня.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв`язку, заступник міністра транспорту та зв`язку України - голова Державної адміністрації зв`язку України Сергій КРАСНОКУТСЬКИЙ сьогодні під час наради із заступниками генерального директора та начальниками відділів та служб генеральної дирекції представив колективу «Укрпошти» новопризначеного керівника.

Під час наради колективу «Укрпошти» були представлені також три нових заступника генерального директора.

На посаду заступника генерального директора, який займатиметься питаннями інформаційних технологій, призначена Наталія КУЦЕНКО. Згідно з повідомленням, вона має фінансову і юридичну освіту, значний досвід роботи в державних органах - Державній податковій інспекції і в Державному комітеті України з державного матеріального резерву.

Заступником генерального директора, який буде займатися питаннями розвитку, став Олександр ЧЕРЕДНИЧЕНКО - юрист за освітою, обіймав керівні посади в Держкомрезерві.

Заступником генерального директора, який займатиметься питаннями логістики, призначений Геннадій ГВОЗДЄВ, до цього він працював директором департаменту в Держкомрезерві.

Довідка УНІАН. Є.ЗАЄЦЬ народився в 1961 році, інженер-будівельник за освітою, має ступінь магістра державного управління, кандидат технічних наук. До недавнього часу очолював Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», до того обіймав керівні посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в м. Дніпропетровську та Дніпропетровській області.