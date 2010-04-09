НБУ: В Україні грошова маса в березні збільшилася на 2,9%

В Україні в березні 2010 року грошова маса збільшилася на 2,9% (з початку року – на 1,4%) – до 494,2 млрд. грн., а монетарна база зросла на 3,1% (з початку року – на 0,9%) – до 196,6 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг депозитів у березні ц.р. збільшився на 4,3% (з початку року – на 3,1%) – до 338 млрд. грн. за рахунок зростання обсягу депозитів фізичних осіб на 2,3% (з початку року – на 3,9%) – до 219,7 млрд. грн. Приріст депозитів населення в березні відбувався за рахунок зростання вкладів як у національній, так і в іноземній валюті. При цьому кошти юридичних осіб у березні збільшилися на 8,3% (з початку року – на 1,7%) – до 118,3 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладів у березні зменшився на 0,7% (з початку року – на 2,9%) – до 696,7 млрд. грн. Обсяг кредитів, наданих юридичним особам, зменшився на 0,2% (у т.ч. у національній валюті – зріс на 0,9%). Обсяг кредитів, наданих населенню, в березні зменшився на 1,6%.

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 17,9% у лютому 2010 року до 16,8% у березні ц.р. Середньозважена вартість депозитів у гривні за цей же період збільшилася з 13,1% до 13,2%. Середньозважена вартість кредитів у іноземній валюті збільшилася з 10,4% у лютому 2010 року до 11,3% у березні ц.р., депозитів у іноземній валюті – зменшилася з 9,3% до 8,9%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка зменшилася з 4,9% річних у лютому 2010 року (зокрема за кредитами овернайт – 2,2%) до 3,2% (за кредитами овернайт – 1,6%) у березні ц.р.

У березні було зафіксовано збільшення обсягу готівки поза банками на 0,7% (із початку року – зниження на 1,1%) – до 155,1 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в березні зменшилася до 31,4%, порівняно з 32,1% у лютому 2010 року.

Національний банк України в березні провів операції з мобілізації коштів банків на загальну суму 23,4 млрд. грн., обсяг операцій із рефінансування становив 460,2 млн. грн. (із початку року – відповідно 56,3 млрд. грн. і 3,4 млрд. грн.).

Середньозважена ставка з мобілізаційних операцій у березні ц.р. становила 4,8%, за операціями рефінансування – 11%.

Обсяг коррахунків банків у березні збільшився на 19,4% – до 20,3 млрд. грн.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в березні, становив 11,6 млрд. грн., зокрема 5,7 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок у Національному банку України.

За даними НБУ, обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку в березні збільшився в 4 рази – до 5,4 млрд. грн.

Також у березні НБУ проводив операції з двостороннім котируванням держоблігацій України, за результатами яких продано держоблігацій (за номінальною вартістю) на суму 1 млрд. 749,25 млн. грн. (із початку року – 3 млрд. 724,25 млн. грн.), придбано – на суму 1 млрд. 082,4 млн. грн. (із початку року – 2 млрд. 156,1 млрд. грн.).

За інформацією Нацбанку, до держбюджету за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у березні надійшло 8 млрд. 609,7 млн. грн. (із початку року – 13 млрд. 641,79 млн. грн.). Всього з початку року НБУ розмістив ОВДП (із урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20 млрд. 031,79 млн. грн.