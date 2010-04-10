Азаров: Україна не може вступити до Митного союзу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що якщо умови членства у Митному союзі Росії, Казахстану і Білорусі суперечать умовам членства у Світовій організації торгівлі, то Україна не може приєднатися до такого Союзу.

Про це прем`єр-міністр сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми вступили у Світову організацію торгівлі, і цим визначається наше ставлення до будь-яких пропозицій", - заявив М. АЗАРОВ.

Крім того, він підкреслив, що необхідно ретельно прораховувати вигоди від вступу в ту чи іншу організацію.

"Це все треба рахувати і прораховувати. Я так само відповів Володимиру Володимировичу ПУТІНУ, коли він мені поставив таке запитання. Я запитав його: «Ви прорахували, для кого це буде більш вигідно? Для нас, чи для Казахстану, Росії й Білорусі? От Ви спочатку прорахуйте, і ми теж прорахуємо свої вигоди»", - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому прем`єр відзначив, що за умовами членства в СОТ Україна менше захищена від імпортних товарів, ніж Росія, Білорусь і Казахстан. "Якщо б ми об`єдналися, ми - на умовах СОТ, а вони - на своїх умовах митного захисту кордонів, то ми, безумовно, виграли б, а в додачу - придбали би ще й ринок для наших товарів", - вважає М. АЗАРОВ .

Крім того, він зазначив, що Україна буде ухвалювати лише ті рішення економічного характеру, які позитивно діють у даний період часу. "Ні американці, ні росіяни не повинні дивуватися нашим рішенням. Тому що наші рішення випливають із наших національних інтересів. І тому вони мають звикнути до того, що ми ухвалюємо ті рішення, які діють позитивно у даний період часу. І тільки цим визначається наша політика – ні чим іншим", - підкреслив прем`єр-міністр.