Буде скорочено 25 тис. управлінців

Уряд України з метою зменшення бюджетних витрат планує скоротити 25 тисяч осіб в адміністративно-управлінському апараті і парк службових автомобілів – на 3,5 тисячі машин.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми зараз закладаємо скорочення 25 тисяч людей в адміністративно-управлінському апараті, скорочення 3,5 тис. службових автомобілів. Ми про це не говоримо, але ми це спокійно закладаємо в бюджет", - сказав М.АЗАРОВ.