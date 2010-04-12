Країни єврозони готові надати Греції 30 млрд. євро

Міністри фінансів єврозони в неділю схвалили схему екстреної допомоги Греції вартістю 30 мільярдів євро ($40 мільярдів), але підкреслили, що Афіни досі не просили активувати цей механізм.

Разом з вкладом від Міжнародного валютного фонду, який складе щонайменше 10 мільярдів євро, це може стати найбільшою багатобічною фінансовою програмою допомоги в історії, повідомляє Рейтер.

"Своїм сьогоднішнім рішенням Європа направляє дуже ясне послання про те, що більше ніхто не зможе жартувати з нашою загальною валютою, ніхто не зможе жартувати з нашою загальною долею", - заявив премьер- міністр Греції Георгиос Папандреу.

Новина спровокувала зростання євро до максимальних рівнів майже за місяць. На уранішніх азіатських торгах єдина валюта досягла $1,3665, в п`ятницю завершивши торги на рівні $1,3488.

Під час телефонної конференції, що відбулася на вихідних, міністри фінансів 16 країн єврозони підтримали детальний план, згідно якому Греція зможе займати кошти в урядів єврозони і МВФ по ставках, значно нижче ринкових.

Глава МВФ Домінік Стросс-Кан сказав, що фонд готовий надати допомогу, можливо за допомогою багатолітньої резервної угоди про позику. Він також повідомив, що МВФ проведе переговори з Грецією, Євросоюзом і представниками Європейського центробанку 12 квітня в Брюсселі.

"МВФ як і раніше готовий приєднатися до загальних зусиль, у тому числі використовуючи багатолітню угоду про резервне кредитування, в тій мірі, в якій це необхідно, і як того вимагають власті Греції", - сказав він.

Стросс-Кан вітав вирішення про фінансову підтримку Греції, назвавши його важливим кроком, який допоможе забезпечити фінансову стабільність в єврозоні в цілому.

На думку представника міністерства фінансів Греції, логічно чекати, що сума допомоги буде набагато більшою, ніж 40 мільярдів за три роки. Раніше він заявив, що її розмір може досягти 80 мільярдів євро, але потім скоректував свій вислів.

Вартість допомоги Греції може перевершити суми, які МВФ виділяв у минулому для підтримки Мексики та Аргентини. Найзначніша допомога, яку будь-коли обіцяв надати МВФ, - угода про надання $47-миллиардного кредиту Мексиці, схвалена в квітні 2006 року. Мексика так і не скористалася цією кредитною лінією.