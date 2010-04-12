Євро підскочив до максимуму за місяць

Євро в понеділок підскочив до максимальних рівнів майже за місяць, піднявшись на 1 відсоток до долара і ієни, оскільки інвестори кинулися купувати єдину валюту після того, як міністри фінансів єврозони погоджували програму фінансової допомоги Греції, повідомляє Рейтер.

Міністри фінансів єврозони схвалили схему допомоги Греції вартістю 30 мільярдів євро, що, ймовірно, заспокоїть ринки в короткостроковій перспективі.

Євро виріс до долара до $1,3678 з $1,3488 вранці в п`ятницю. Зараз він торгується на рівні $1,3673, піднявшись на 0,37 відсотка. Видно на цьому тижні в євро є можливість протестувати максимум середини березня - $1,3820.

Угода міністрів єврозони допоможе Греції залучати гроші, але навряд чи проблема зникла, сказав Роберт Ренні з Westpac.

"Ринок може підняти євро до наступного технічного рівня опору - $1,3820. Але чи зможе він продовжити рух вище? Я не впевнений. Ми можемо побачити начло розпродажі біля цього рівня", - сказав він.

До ієни єдина валюта виросла на 0,32 відсотка до 127,38 ієни.

Доларовий індекс впав на 1,13 відсотка до 80,172.

Ієна трохи знизилася до долара, втративши 0,08 відсотка до 93,14. Один з трейдерів сказав, що японські імпортери хаотично купують долари, але інвестори не хочуть купувати долари за ієни, оскільки чекають можливої переоцінки юаня Китаєм. Азіатські валюти, включаючи ієну, ймовірно, виграють від того, що Китаю "відпустить" юань.

Президент Китаю Ху Цзіньтао приїде до Вашингтона на цьому тижні, аби взяти участь в ядерному саміті, і, як очікується, проведе переговори наодинці з президентом США Бараком Обамой в понеділок.