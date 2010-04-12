Китай оголосив про торгівельний дефіцит за підсумками березня

Китай в суботу, 10 квітня, оголосив про дефіцит в зовнішній торгівлі за підсумками березня. Торгівельний баланс одного місяця виявився не на користь КНР вперше за останні шість років, передає ІТАР-ТАРС.

За даними Головного митного управління КНР, торгівельний дефіцит країни склав в березні 7,24 млрд дол. Китайський експорт виявився дорівнює 112,1 млрд дол. (зростання на 24,3%, в порівнянні з тим же періодом минулого року), імпорт - 119,3 млрд дол. (зростання на 66%).

Проте за підсумками першого кварталу в цілому Китай все одно залишився в плюсі. Позитивне сальдо КНР в зовнішній торгівлі склало 14,5 млрд дол.