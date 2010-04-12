Суботня трагедія не вплине на польську економіку

Суботня авіакатастрофа під російським Смоленськом, котра забрала життя Президента Польщі та десятка найвищих посадовців держави, не вплине на польську економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловлюють опитанні польськими медіа експерти та запевняють державні органи.

Національний банк Польщі запевнив, що інституція функціонує в нормальному режимі.

Таку ж інформацію подає Комісія фінансового контролю (KNF)

"У зв`язку із трагедією під Смоленськом, за оцінкою KNF, немає ризика перетурбацій на польському фінансовому ринку", - відзначено у пересланому медіа повідомленні.

Деякі експерти не виключають можливої атаки спекулянтів на польську валюту, відзначаючи, що - навіть якщо до неї дійде - вона не матиме довготривалого ефекту.

Експерти також зауважують, що реальне управління економіки здійснює уряд.

Як повідомляв УНІАН, у суботній авіакатастрофі, крім президентської пари, загинув голова національного банку Польщі, все керівництво польського війська, основні керівники президентської канцелярії, десятки депутатів Сейму та Сенату, а також родини загиблих в Катині офіцерів.