Тимчасовий адміністратор «Діалогбанку» шукає інвестора

Тимчасовий адміністратор ТОВ "Діалогбанк" оголосив про пошук інвестора для фінансового оздоровлення банку.

Про це йдеться у повідомленні тимчасового адміністратора, опублікованому в газеті "Голос України" (№64 від 10 квітня ц.р.).

Згідно з повідомленням, сума залучених коштів повинна складати не менше 70 млн. грн. Заявки про намір взяти участь у фінансовому оздоровленні банку приймають до 15 квітня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк своєю постановою №603 від 15 жовтня 2009 р. увів тимчасову адміністрацію в ТОВ "Діалогбанк" (м. Дніпропетровськ) терміном на шість місяців - з 16 жовтня 2009 року до 15 квітня 2010 року.

Тимчасовим адміністратором банку призначено фізичну особу - незалежного експерта Ігоря КРАСЮКА.

Також НБУ ввів в "Діалогбанку" мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці - з 16 жовтня 2009 року до 15 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. ТОВ "Діалогбанк" зареєстроване в січні 1992 року.

Збиток банку за підсумками 2009 року склав 65,879 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 січня 2010 року часткою в капіталі ТОВ "Діалогбанк" володіли - ТОВ Компанія "Ренесанс" - 33,4 %, ТОВ Компанія "Фламінго" - 33,3%, ТОВ "Юніверс" - 33,3%.