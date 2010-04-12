Долар на міжбанку знизився

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9160/7,9265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2731/0,2736, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,7855/10,8025. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,3626/1,3628 (п'ятниця - 1,3405/07).

У п'ятницю, 9 квітня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9240/7,9500.